I segni più resilienti dello Zodiaco | ecco quali sono

Leggi su giornal

(Di giovedì 17 settembre 2020) Resilienza, ovvero, in psicologia, capacità di resistere agli urti e alle prove della vita, riuscendo a riorganizzarla in maniera costruttiva senza venir meno alla propria identità e ai propri valori. Un concetto che, in maniera più ampia, indica la capacità di essere flessibili e di adattarsi al cambiamento. Ad esempio un’azienda è resiliente se riesce ad adattarsi a un mercato che cambia, in evoluzione, senza stravolgere la propria anima e la propria identità. L’idea alla base è bellissima: ovvero essere in grado di percepire il mutamento come un’opportunità per migliorare quello che non va nella vita, ma anche per cambiare totalmente direzione. Non è solo una questione di forza di carattere, ma anche di flessibilità, di apertura mentale, di ottimismo. Insomma, un mix di sensazioni, emozioni e ...