I fratelli Bianchi prendevano il reddito di cittadinanza

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 17 settembre 2020) I, Marco e Gabriele, ma anche Pincarelli e Belleggia: tutti e quattro gli arrestati per la morte di Willy Monteiro con l’accusa di omicidio volontario percepiscono ildi. Sarebbe questa la conclusione a cui sono arrivati gli inquirenti dopo i primi giorni di indagini. Il tenore di vita ostentato, a partire dal costoso Suv Audi Q7 per arrivare alle foto sui social in cui documentavano vacanze in location di lusso, hanno fatto partire gli accertamenti patrimoniali: ufficialmente infatti ie gli altri due sono persone con unmodesto, quello compatibile con chi ha un banco di frutta. In principio nel fascicolo di indagine sono stati acquisiti i precedenti dei, tre per Gabriele per lesioni e porto ...