Gli artificieri fanno brillare un ordigno inesploso segnalato dal soccorso alpino (Di giovedì 17 settembre 2020) Oggi la stazione di Querceta del Sast, soccorso alpino e speleologico toscano, ha fornito supporto agli artificieri dell'esercito per la rimozione di un ordigno inesploso situato in un canale del ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli artificieri Gli artificieri del Genio Pontieri 'in trasferta' a Fiumalbo per una bomba d'aereo da 230 kg piacenzasera.it Acilia, fanno saltare la cassa continua del supermercato, poi scappano con il bottino

Il colpo è stato messo a segno ai danni del Conad di via di Macchia Saponara da una banda di quattro persone. Indaga la polizia Acilia - Furto in un supermercato di via di Macchia Saponara, ad Acilia.

Allarme bomba al tribunale di Barcellona

Pare sia stato comunicato questa mattina intorno alle 9,00 tramite telefonata anonima la presenza di un ordigno all’interno del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Ansia e apprensione davanti al p ...

Barcellona, allarme bomba al tribunale: avviate le verifiche degli artificieri

Gli artificieri hanno avviato le verifiche sull’intero edificio del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dopo che una telefonata anonima ha annunciato la presenta di una bomba. Per scongiurare ogni ...

