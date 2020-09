Fisco: 16 milioni di Iva evasa con fatture false. 22 indagati (Di giovedì 17 settembre 2020) Presunta frode fiscale che sarebbe stata realizzata grazie a fatture per operazioni inesistenti, emesse o utilizzate, per oltre 93 milioni di euro. Con un'evasione di Iva di circa 16 milioni. Sono 22 le persone indagate per dichiarazione fraudolenta, 3 per riciclaggio e 2 per autoriciclaggio. Già disposti dal gip di Livorno ed eseguiti sequestri preventivi di beni per 6,3 milioni di euro Leggi su firenzepost (Di giovedì 17 settembre 2020) Presunta frode fiscale che sarebbe stata realizzata grazie aper operazioni inesistenti, emesse o utilizzate, per oltre 93di euro. Con un'evasione di Iva di circa 16. Sono 22 le persone indagate per dichiarazione fraudolenta, 3 per riciclaggio e 2 per autoriciclaggio. Già disposti dal gip di Livorno ed eseguiti sequestri preventivi di beni per 6,3di euro

