F1, Binotto: "Serve pazienza, so come creare un team vincente" (Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA - " Sono stato un uomo privilegiato. Ho avuto il privilegio di vedere l'inizio degli anni 2000 con Jean Todt, Ross, Brawn,, Michael Schumacher, tutti quei piloti e le vittorie che abbiamo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA - " Sono stato un uomo privilegiato. Ho avuto il privilegio di vedere l'inizio degli anni 2000 con Jean Todt, Ross, Brawn,, Michael Schumacher, tutti quei piloti e le vittorie che abbiamo ...

Ferrari, Binotto "Questo è un progetto da rivedere alla base"

14/09/2020 - Un flash la Formula 1, un flash la vita. Capita essere terzo dietro a Bottas e a Hamilton al via, una posizione da sogno in questa stagione. Poi, giro dopo giro, ecco che con relativa fac ...

Ferrari, il nuovo simulatore pronto a fine anno. Serve per la macchina 2022

Uno dei motivi dell'attuale ritardo tecnico della Ferrari è la mancanza di correlazione fra i dati dei computer, della galleria del vento e quelli in pista. Una formula che abbiamo sentito tante volte ...

Gp Toscana, Binotto: "Il nostro è un problema di fondo, aggiornamenti non bastano"

Ai microfoni di Sky dopo la corsa, Binotto ha analizzato questo fine settimana, non riuscendo a trovare una spiegazione precisa tra la prestazione comunque positiva del sabato e quella molto più negat ...

