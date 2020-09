Emma Marrone: chi è, età, carriera, curiosità, malattia, vita privata, X Factor 2020 (Di giovedì 17 settembre 2020) E’ tutto pronto per la quattordicesima edizione del celebre talent musicale X Factor in onda a partire da questa sera, giovedì 17 settembre, su Sky Uno. Anche quest’anno il conduttore di X Factor sarà Alessandro Cattelan e proprio nel suo programma su Sky sono stati svelati i quattro giudici della nuova edizione: Mika, Emma Marrone, Manuel Agnelli e Hell Raton. In quest’articolo informazioni e curiosità sulla cantante e ora anche giudice di X Factor Emma Marrone. Emma Marrone: chi è, età, carriera Emma Marrone, conosciuta semplicemente come Emma, è lo pseudonimo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 settembre 2020) E’ tutto pronto per la quattordicesima edizione del celebre talent musicale Xin onda a partire da questa sera, giovedì 17 settembre, su Sky Uno. Anche quest’anno il conduttore di Xsarà Alessandro Cattelan e proprio nel suo programma su Sky sono stati svelati i quattro giudici della nuova edizione: Mika,, Manuel Agnelli e Hell Raton. In quest’articolo informazioni e curiosità sulla cantante e ora anche giudice di X: chi è, età,, conosciuta semplicemente come, è lo pseudonimo di ...

IlContiAndrea : A #XF2020 la prima puntata di giovedì affronta il tema dell’identità di genere e il pensiero corre all’attualità… - SkyTG24 : X Factor, le emozioni dei giudici - VanityFairIt : Tra pochi giorni saranno dietro al tavolo di X Factor a valutare cantanti, ma Emma e gli altri giudici del talent… - Alessan20380645 : @Kekka________ con tutto il rispetto per Cocciante, non si può non pensare ad Emma Marrone e alla sua mitica esibizione ad Amici dopo le ?? ?? - Trem_A : @Kekka________ Emma marrone -