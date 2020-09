Dark Mode Android 9: cos’è, come si installa e a che serve (Di giovedì 17 settembre 2020) Dark Mode Android 9: cos’è, come si installa e a che serve Nel 2020 viviamo in simbiosi con i nostri smartphone. Uno strumento così piccolo è diventato per certi versi vitale, mentre d’altra parte un eccessivo utilizzo crea una dipendenza difficile da eliminare. Le funzioni dei telefoni all’avanguardia sono sempre di più e, utilizzando spesso questi dispositivi, si rende necessaria una batteria sempre più grande e meno esosa: questo va a braccetto con i processori, che nascono sempre più improntati a questo tipo di risparmio senza rinunciare a nulla in cambio. Assieme alla fotocamera, una bella batteria rientra in una cerchia ristretta di parti hardware che più vengono ricercate in quest’ultimo periodo; i ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 17 settembre 2020)9: cos’è,sie a cheNel 2020 viviamo in simbiosi con i nostri smartphone. Uno strumento così piccolo è diventato per certi versi vitale, mentre d’altra parte un eccessivo utilizzo crea una dipendenza difficile da eliminare. Le funzioni dei telefoni all’avanguardia sono sempre di più e, utilizzando spesso questi dispositivi, si rende necessaria una batteria sempre più grande e meno esosa: questo va a braccetto con i processori, che nascono sempre più improntati a questo tipo di risparmio senza rinunciare a nulla in cambio. Assieme alla fotocamera, una bella batteria rientra in una cerchia ristretta di parti hardware che più vengono ricercate in quest’ultimo periodo; i ...

camionsito123 : no dark mode no more - bottomloulou : controversial opinion alert!! dark mode - youth_bighit : LIGHT MODE VS DARK MODE KSJDJSJSJS GANDA MO SIS <333 - 94lure : uagliu ....??????????e arrivata l’ora........ torno con la dark mode ???????? - _hsiwk_ : @sscalessia Io ho ancora la versione che non ha la dark mode perché ho paura di fottermi la batteria -

Ultime Notizie dalla rete : Dark Mode Windows 10, Microsoft rilascia la Dark Mode per una 'zona dimenticata' Everyeye Tech Windows 10, Microsoft rilascia la Dark Mode per una 'zona dimenticata'

Dopo aver implementato una funzionalità tanto utile quanto semplice per gli Insider, Microsoft torna a "sistemare" alcune piccole "dimenticanze" relative a Windows 10. Più precisamente, questa volta c ...

iOS 14 e iPadOS 14, la nostra recensione: la privacy prima di tutto e una Home rivoluzionata

Su iOS 14 e su iPadOS 14 la Home cambia volto grazie all’introduzione di due principali novità: i Widget e la Libreria App. Occorre intanto specificare che queste due funzionalità sono praticamente es ...

Android 11 arriva sugli smartphone OPPO con ColorOS 11 Beta

OPPO è al lavoro su Android 11 e la nuova interfaccia ColorOS 11 è già in arrivo: la beta è pronta e a breve arriverà la versione stabile definitiva Anche OPPO sta lavorando al rilascio di Android 11 ...

Dopo aver implementato una funzionalità tanto utile quanto semplice per gli Insider, Microsoft torna a "sistemare" alcune piccole "dimenticanze" relative a Windows 10. Più precisamente, questa volta c ...Su iOS 14 e su iPadOS 14 la Home cambia volto grazie all’introduzione di due principali novità: i Widget e la Libreria App. Occorre intanto specificare che queste due funzionalità sono praticamente es ...OPPO è al lavoro su Android 11 e la nuova interfaccia ColorOS 11 è già in arrivo: la beta è pronta e a breve arriverà la versione stabile definitiva Anche OPPO sta lavorando al rilascio di Android 11 ...