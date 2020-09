Crotone, colpo Dragus e sogno Pjaca (Di giovedì 17 settembre 2020) colpo dalla Romania per il Crotone di Giovanni Stroppa. Dopo l’arrivo di Eduardo Henrique per il centrocampo, i rossoblu si aggiudicano le prestazioni del classe 1999 Denis Dragus, prelevato dallo Standard Liegi in prestito. Un ottimo innesto per il reparto avanzato, con il romeno tutto classe e fantasia (è considerato dalla UEFA uno dei 50 giovani più promettenti) che affiancherà Simy in avanti formando una coppia che promette spettacolo e tanti goal. Ma Dragus potrebbe non essere l’unico colpo in attacco. Infatti, il Crotone non molla Diego Farias del Cagliari, che, escludendo colpi di scena, è destinato a partire dall’isola per cercare una nuova avventura in un club di Serie A. Attenzione, oltretutto, alla possibilità di Marko ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 settembre 2020)dalla Romania per ildi Giovanni Stroppa. Dopo l’arrivo di Eduardo Henrique per il centrocampo, i rossoblu si aggiudicano le prestazioni del classe 1999 Denis, prelevato dallo Standard Liegi in prestito. Un ottimo innesto per il reparto avanzato, con il romeno tutto classe e fantasia (è considerato dalla UEFA uno dei 50 giovani più promettenti) che affiancherà Simy in avanti formando una coppia che promette spettacolo e tanti goal. Mapotrebbe non essere l’unicoin attacco. Infatti, ilnon molla Diego Farias del Cagliari, che, escludendo colpi di scena, è destinato a partire dall’isola per cercare una nuova avventura in un club di Serie A. Attenzione, oltretutto, alla possibilità di Marko ...

RudeConceited : #SkyCampoAperto per il Crotone è previsto qualche altro colpo? - ag_fantacalcio : ?? Altra settimana infuocata di #calciomercato! ?? Tra gli acquisti più importanti troviamo #Kolarov che si è accasat… - STOCALCIO1 : ??? #Spezia e #Crotone cercano il colpo per rafforzare la difesa e l'ultima idea delle 2 neopromosse è #Djidji in us… - calciodangolo_ : ?? Grande colpo del #Crotone in mediana: arriva Luca #Cigarini. La fantascheda del giocatore ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone colpo Crotone, colpo in attacco: ufficiale l'arrivo di Denis Dragus Calabria 7 SERIE D\H – A Bitonto arriva Ragno, ma il colpo grosso lo piazza il Casarano: il punto sul mercato

Ufficializzati i gironi, le compagini pugliesi sono pronte ad affrontare il campionato, che partirà la prossima settimana. Tutte le società sono state inserite nel girone H. La sentenza che condanna B ...

Maltempo, nubifragio in Calabria (VIDEO)

Maltempo in Calabria, nubifragio in provincia di Crotone. Nel fine settimana tornerà il sole. ROMA – Ondata di maltempo in Calabria. Un violento nubifragio si è abbattuto nel Crotonese con 100 millime ...

Serie C, colpo del Catania: arriva Dos Santos

Il difensore centrale ha 36 anni ed è un ex del Milan (con cui ha vinto una Coppa Italia). Ha firmato fino al 2022 Grande colpo a sorpresa: il Catania ha annunciato il difensore centrale Machado Dos S ...

Ufficializzati i gironi, le compagini pugliesi sono pronte ad affrontare il campionato, che partirà la prossima settimana. Tutte le società sono state inserite nel girone H. La sentenza che condanna B ...Maltempo in Calabria, nubifragio in provincia di Crotone. Nel fine settimana tornerà il sole. ROMA – Ondata di maltempo in Calabria. Un violento nubifragio si è abbattuto nel Crotonese con 100 millime ...Il difensore centrale ha 36 anni ed è un ex del Milan (con cui ha vinto una Coppa Italia). Ha firmato fino al 2022 Grande colpo a sorpresa: il Catania ha annunciato il difensore centrale Machado Dos S ...