Con o senza al-Sarraj, la strada della stabilizzazione della Libia è in salita (Di giovedì 17 settembre 2020) Non è stato un fulmine a ciel sereno l’annuncio del capo del governo libico Fayez al-Sarraj di voler lasciare il suo incarico entro ottobre. Da tempo aveva confidenzialmente segnalato l’intenzione di fare un passo indietro e la conferma di ieri dello stesso al-Sarraj in televisione delle voci diffusesi nei giorni scorsi va vista sullo sfondo di più motivazioni, personali e politiche.Per cominciare c’è una certa stanchezza, dopo cinque anni alla guida del governo di Tripoli in condizioni difficilissime e sfibranti. Al-Sarraj, la cui famiglia vive a Londra, deve aver considerato di fatto conclusa la sua missione dopo che il lungo attacco delle truppe del generale Khalifa Haftar contro Tripoli è stato respinto, con l’aiuto determinante delle forze mobilitate da Ankara, e dopo aver ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Non è stato un fulmine a ciel sereno l’annuncio del capo del governo libico Fayez al-di voler lasciare il suo incarico entro ottobre. Da tempo aveva confidenzialmente segnalato l’intenzione di fare un passo indietro e la conferma di ieri dello stesso al-in televisione delle voci diffusesi nei giorni scorsi va vista sullo sfondo di più motivazioni, personali e politiche.Per cominciare c’è una certa stanchezza, dopo cinque anni alla guida del governo di Tripoli in condizioni difficilissime e sfibranti. Al-, la cui famiglia vive a Londra, deve aver considerato di fatto conclusa la sua missione dopo che il lungo attacco delle truppe del generale Khalifa Haftar contro Tripoli è stato respinto, con l’aiuto determinante delle forze mobilitate da Ankara, e dopo aver ...

