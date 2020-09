Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser incontrano De Martino | lei fugge via

(Di giovedì 17 settembre 2020)hanno incontrato, per puro caso, Stefano Dea Milano. Lei, piuttosto che salutarlo, è corsa via. Non c’è pace per la famiglia di Belen., nelle scorse ore, è finita di nuovo al centro del gossip. E no, questa volta la sua presunta crisi connon … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

infoitcultura : Ignazio Moser superdotato | Cecilia Rodriguez senza peli sulla lingua | Le sue parole - infoitcultura : Cecilia Rodriguez, la rivelazione velatamente hot su Ignazio - infoitcultura : Stefano De Martino incontra Cecilia Rodriguez per strada, la reazione di lei è spiazzante - infoitcultura : Cecilia Rodriguez, quel commento hot su Ignazio Moser – FOTO - blogtivvu : “Magra e delusa”, Belen Rodriguez si appoggia a Cecilia ma gira per Milano con l’auto di Antonino Spinalbese: 'Usa… -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Rodriguez

Dopo un’estate tormentata sembra essere tornato il sereno tra una delle coppie più amate dal web. La Rodriguez in un’intervista si è lasciata andare a commenti hot sulla vita di coppia con Ignazio Mos ...A Milano non è poi così difficile incontrarsi e Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez si sono ritrovati di nuovo nello stesso posto (foto). Dopo lo spiacevole incontro in aereo con la presunta richie ...Vacanze archiviate per Cecilia Rodriguez, che è rientrata a Milano dopo un'estate trascorsa tra gite in barca e relax in piscina. Se i bikini sono tornati nell'armadio, la voglia di sedurre è rimasta ...