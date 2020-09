Calciomercato Juventus, Douglas Costa addio: colpo dalla Serie A (Di giovedì 17 settembre 2020) Negli ultimi giorni, le voci che spingerebbero Douglas Costa lontano dalla Juventus si starebbero facendo sempre più insistenti. Occorre sempre precisare che se la società decidesse di cedere il brasiliano, sarebbe solamente per questioni di bilancio, in quanto le qualità del giocatore sono indiscutibili. La sua tendenza ad infortunarsi spesso e la sua fragilità fisica pesano non poco sul rendimento di Douglas Costa e ciò vale fin da quando nel 2017 ha messo piede a Torino. Qualche settimana fa, sul classe 1990 il Manchester United avrebbe effettuato dei sondaggi per valutare le possibilità di acquistare il numero 11 della Juventus. Ma davanti alle pretese della Vecchia Signora e dello stesso giocatore, i Red Devils avrebbero ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Negli ultimi giorni, le voci che spingerebberolontanosi starebbero facendo sempre più insistenti. Occorre sempre precisare che se la società decidesse di cedere il brasiliano, sarebbe solamente per questioni di bilancio, in quanto le qualità del giocatore sono indiscutibili. La sua tendenza ad infortunarsi spesso e la sua fragilità fisica pesano non poco sul rendimento die ciò vale fin da quando nel 2017 ha messo piede a Torino. Qualche settimana fa, sul classe 1990 il Manchester United avrebbe effettuato dei sondaggi per valutare le possibilità di acquistare il numero 11 della. Ma davanti alle pretese della Vecchia Signora e dello stesso giocatore, i Red Devils avrebbero ...

