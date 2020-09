Ballando con le stelle 2020, conferenza stampa con Milly Carlucci e il cast in diretta (Di giovedì 17 settembre 2020) live placement Sta per iniziare presso l'Auditorium Rai del Foro Italico a Roma la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione, la quindicesima, di Ballando con le stelle. Blogo seguirà in diretta l'incontro con i giornalisti in liveblogging. Presenti Milly Carlucci, il direttore di Rai1 Stefano Coletta. il suo vice Claudio Fasulo e il cast. In gara ci sono Tullio Solenghi, Paolo Conticini, Ninetto Davoli, Daniele Scardina, Costantino Della Gherardesca, Gilles Rocca, Antonio Catalani, Lina Sastri, Barbara Bouchet, Vittoria Schisano, Elisa Isoardi, Rosalinda Celentano e Alessandra Mussolini.A completare il cast ci sono Paolo Belli, i giurati Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo ... Leggi su blogo (Di giovedì 17 settembre 2020) live placement Sta per iniziare presso l'Auditorium Rai del Foro Italico a Roma ladi presentazione della nuova edizione, la quindicesima, dicon le. Blogo seguirà inl'incontro con i giornalisti in liveblogging. Presenti, il direttore di Rai1 Stefano Coletta. il suo vice Claudio Fasulo e il. In gara ci sono Tullio Solenghi, Paolo Conticini, Ninetto Davoli, Daniele Scardina, Costantino Della Gherardesca, Gilles Rocca, Antonio Catalani, Lina Sastri, Barbara Bouchet, Vittoria Schisano, Elisa Isoardi, Rosalinda Celentano e Alessandra Mussolini.A completare ilci sono Paolo Belli, i giurati Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo ...

