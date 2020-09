Wired Next Fest: al via il quinto appuntamento (Di mercoledì 16 settembre 2020) Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione, realizzato in collaborazione con Audi, è giunto al suo quinto appuntamento, in programma il prossimo 17 settembre. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 16 settembre 2020) Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione, realizzato in collaborazione con Audi, è giunto al suo quinto appuntamento, in programma il prossimo 17 settembre.

rsbk042 : RT @UniCredit_IT: #UniCredit4Innovation: #NextGeneration, Job, #Education, #School, #SmartWorking: saranno trattati questi temi il 17 sette… - wireditalia : Edoardo Nardella (Art director Arexpo) e Gaia Bregalanti (Digital strategist MIND Milano Innovation District) ci ra… - GCavalcic : RT @AntonioCasilli: ??Giovedì 17 settembre alle 14:30, parlerò al Wired Next Fest 2020 #WNF20 del mio nuovo libro 'Schiavi del Clic. Perché… - AD_italia : Wired Next Fest: il prossimo appuntamento è il 17 settembre in streaming - AD_italia : Wired next fest: il prossimo appuntamento è il 17 settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Wired Next Al Wired Next Fest il 17 settembre arriva la Next Generation Wired.it X Factor 2020: la conferenza stampa in diretta

Alla guida del talent come sempre c'è Alessandro Cattelan mentre la giuria è completamente rinnovata con due grandi ritorni Mika e Manuel Agnelli e due new entry Emma Marrone ed Hell Raton. La giuria ...

Al Wired Next Fest il 17 settembre arriva la Next Generation

Il tema scelto per la quinta giornata del Wired Next Fest, che riprende in live streaming dopo l'estate, racconterà la fascia di popolazione più colpita dalla crisi post-coronavirus. Ci saranno tanti ...

Il ritorno di Agnelli e Mika e il debutto di Emma Marrone e Hell Raton: X Factor torna il 17 settembre su Sky

La conferenza stampa di X Factor, succedaneo virtuale di ciò che ogni anno sancisce il ritorno su Sky del talent canoro, è stata preceduta da una sorta di mea culpa. «Diciamocelo. La scorsa edizione, ...

Alla guida del talent come sempre c'è Alessandro Cattelan mentre la giuria è completamente rinnovata con due grandi ritorni Mika e Manuel Agnelli e due new entry Emma Marrone ed Hell Raton. La giuria ...Il tema scelto per la quinta giornata del Wired Next Fest, che riprende in live streaming dopo l'estate, racconterà la fascia di popolazione più colpita dalla crisi post-coronavirus. Ci saranno tanti ...La conferenza stampa di X Factor, succedaneo virtuale di ciò che ogni anno sancisce il ritorno su Sky del talent canoro, è stata preceduta da una sorta di mea culpa. «Diciamocelo. La scorsa edizione, ...