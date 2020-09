Von der Leyen: 'È tempo di costruire un'Unione davvero antirazzista' (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nel corso del suo primo discorso sullo stato dell'Unione, durante la plenaria del Parlamento Europeo a Bruxelles, Ursula von der Leyen ha detto che "in Europa È ora di cambiare e di costruire un'... Leggi su globalist (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nel corso del suo primo discorso sullo stato dell', durante la plenaria del Parlamento Europeo a Bruxelles, Ursula von derha detto che "in Europa; ora di cambiare e diun'...

Capezzone : +Oggi su @laveritaweb+ Von der Leyen getta la maschera. Obiettivo: commissariare alcuni paesi. Ultimo trappolone? I… - NicolaPorro : Verde, digitale, Lgbt: è l’#UE secondo #UrsulavonderLeyen, numero uno della commissione. @CorradoOcone mostra perch… - europainitalia : La gioia dellle tenniste “da terrazzo'????, citate dalla Presidente @vonderleyen durante il #SOTEU come un 'esempio'… - pola1945 : RT @saraosalvatore: La Von der Leyen butta la maschera e tra le sue priorità insegnamenti gender LGBT uteri in vendita e favorire gli omose… - Adriano48R : RT @LaNotiziaTweet: Migranti, von der Leyen: “Il sistema attuale non funziona. E’ interesse di tutti i governi trovare un approccio europeo… -