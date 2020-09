Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2020 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 16 SETTEMBREORE 18.35 GINA PANDOLFO DI NUOVO BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO CODE A TRATTI SUL RACCORD ANULARE IN ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E DIRAMAZIONESUD ANCHE IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA, TUSCOLANA E APPIA POI CODE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA PER TRAFFICO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DEI DUE PONTI LA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA LA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA IN TUTTI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA SU VIA DI PRATICA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, ANCORA CODE ALL’ALTEZZA DI VI ADI CASTELNO, NELLE DUE ...