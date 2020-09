Silvio Berlusconi, Coronavirus: come sta oggi, “Ero in ansia per figli e nipoti” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Silvio Berlusconi è tornato a parlare della lotta al Covid-19 che lo ha visto protagonista di recente. L’ex premier è rientrato a casa dopo aver trascorso qualche giorno al San Raffaele di Milano. Una situazione inaspettata e non facile che ha segnato il leader di Forza Italia. In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, … L'articolo Silvio Berlusconi, Coronavirus: come sta oggi, “Ero in ansia per figli e nipoti” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 16 settembre 2020)è tornato a parlare della lotta al Covid-19 che lo ha visto protagonista di recente. L’ex premier è rientrato a casa dopo aver trascorso qualche giorno al San Raffaele di Milano. Una situazione inaspettata e non facile che ha segnato il leader di Forza Italia. In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, … L'articolosta, “Ero inpere nipoti” proviene da Gossip e Tv.

