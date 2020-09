Shamrock Rovers-Milan: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 16 settembre 2020) Shamrock Rovers-Milan, è (quasi) tutto pronto. I rossoneri di Stefano Pioli si apprestano a disputare in Irlanda l’andata del secondo turno preliminare di Europa League. Gli avversari, sulla carta modesti, sono gli irlandesi che, comunque, promettono battaglia in quello che è divenuto un vero e proprio evento sportivo. La compagine dell’Europa del Nord ha già dieci gare di campionato sulle spalle mentre i meneghini hanno disputato soltanto amichevoli. Gli avversari, attenzione a Burke e Byrne, dovrebbero scendere in campo (calcio d’inizio ore 20:00) con un 3-4-2-1 mente il Milan risponderà con un 4-2-3-1 che vedrà Zlatan Ibrahimovic guidare l’attacco. (Getty Images)Shamrock Rovers-Milan: le scelte degli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020), è (quasi) tutto pronto. I rossoneri di Stefano Pioli si apprestano a disputare in Irlanda l’andata del secondo turno preliminare di Europa League. Gli avversari, sulla carta modesti, sono gli irlandesi che, comunque, promettono battaglia in quello che è divenuto un vero e proprio evento sportivo. La compagine dell’Europa del Nord ha già dieci gare di campionato sulle spalle mentre i meneghini hanno disputato soltanto amichevoli. Gli avversari, attenzione a Burke e Byrne, dovrebbero scendere in campo (calcio d’inizio ore 20:00) con un 3-4-2-1 mente ilrisponderà con un 4-2-3-1 che vedrà Zlatan Ibrahimovic guidare l’attacco. (Getty Images): le scelte degli ...

AntoVitiello : Buone notizie per #Ibrahimovic, lo svedese ha iniziato in gruppo l'allenamento cominciato da poco a Milanello. Zlat… - AntoVitiello : #Maldini a sky: “#Tonali è qui grazie alla sua determinazione, era impensabile un mese fa. La proprietà ha cambiato… - Sport_Mediaset : #ShamrockRovers, Bradley: 'Il #Milan è la regalità del calcio ma dobbiamo provarci'. Il tecnico degli irlandesi ver… - Milannews24_com : Shamrock Rovers, conosciamo meglio gli avversari del Milan – VIDEO - Milannews24_com : All. Shamrock: «Ci piace essere padroni del gioco, possiamo far male» -