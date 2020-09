Recovery fund, dal salario minimo all’aumento dei letti in ospedale: le novità delle linee guida del governo inviate al Parlamento (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dal salario minimo al taglio delle tasse per i ceti medi, fino all’aumento dei posti letto negli ospedali e alla diffusione del fascicolo elettronico per i pazienti. Comincia a prendere forma il Piano nazionale di ripresa messo in piedi dal governo Conte per accedere ai fondi previsti dal Recovery fund europeo. Nelle linee guida trasmesse in queste ore al Parlamento vengono indicate per la prima volta nel dettaglio alcune delle misure pensate per risollevare l’Italia dall’emergenza Covid. Una delle novità principali riguarda “l’introduzione del salario minimo legale“, proprio nel giorno in cui la presidente della Commissione Ue ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dalal tagliotasse per i ceti medi, fino all’aumento dei posti letto negli ospedali e alla diffusione del fascicolo elettronico per i pazienti. Comincia a prendere forma il Piano nazionale di ripresa messo in piedi dalConte per accedere ai fondi previsti daleuropeo. Nelletrasmesse in queste ore alvengono indicate per la prima volta nel dettaglio alcunemisure pensate per risollevare l’Italia dall’emergenza Covid. Unanovità principali riguarda “l’introduzione dellegale“, proprio nel giorno in cui la presidente della Commissione Ue ...

