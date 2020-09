Radja Nainggolan e la moglie Claudia divorziano?

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 16 settembre 2020) I due aspetterebbero solo l’udienza per la separazionee lasarebbero vicini al divorzio. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale “Chi” che sostiene come i due stiano solo aspettando una data per l’udienza della separazione. La notizia non sorprende ed era nell’aria già da un po’: sui social da tempo i due non appaino insieme. Dal loro matrimonio sono nate due figlie Aysha (8 anni) e Mailey (di 4). View this post on Instagram Grazie di cuore a tutti gli amici che hanno reso questa giornata Favolosa ♥️ #happybday #aysha #7 A post shared by ...