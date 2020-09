Omicidio Vannini, “il processo è finito, l’esito è diverso” (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’avvocato della famiglia Vannini, Celestino Gnazi (e la madre di Marco, Marina), parla del processo che più di tutti sta segnando la capitale in questi giorni. Stamattina, 16 settembre, si è tornati in aula per un nuovo step nel processo a carico della famiglia Ciontoli che la notte tra il 17 e il 18 maggio … L'articolo Omicidio Vannini, “il processo è finito, l’esito è diverso” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’avvocato della famiglia, Celestino Gnazi (e la madre di Marco, Marina), parla delche più di tutti sta segnando la capitale in questi giorni. Stamattina, 16 settembre, si è tornati in aula per un nuovo step nela carico della famiglia Ciontoli che la notte tra il 17 e il 18 maggio … L'articolo, “il, l’esito è diverso” proviene da www.meteoweek.com.

fanpage : ULTIM'ORA - Caso #Vannini Chiesti 14 anni di carcere per Antonio Ciontoli #16settembre - paolagargaloni : RT @repubblica: Omicidio Marco Vannini, il pg: 'Condannare i Ciontoli a 14 anni' - NEROaMETAno : RT @repubblica: Omicidio Marco Vannini, il pg: 'Condannare i Ciontoli a 14 anni' - pegoty68 : RT @chilhavistorai3: +++ Marco Vannini: Il pm chiede di condannare a 14 anni tutti gli imputati. Antonio Ciontoli per omicidio volontario,… - redazioneiene : +++PER L'ACCUSA OMICIDIO VOLONTARIO NON SOLO DEL PAPA' ANTONIO, MA DI TUTTA LA FAMIGLIA CIONTOLI+++ -