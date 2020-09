Oculus Quest 2 verrà proposto con uno schermo migliorato ed un prezzo più accessibile

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Durante il Facebook Connect è stato ufficialmente presentato2, nuovo dispositivo per la realtà virtuale di Facebook.Stando a quanto dichiarato dagli addetti ai lavori, la nuova evoluzione dei dispositivi della famigliaarriveranno sul mercato con unmolto piùrispetto al passato (299 dollari), un display che consente una risoluzione maggiore del 50% ed un refresh rate di 90Hz. Inoltre il dispositivo non presenta cavi di alcun genere.Facebook ha inoltre affermato che2 ha il 10% di peso in meno rispetto al passato ed è anche più compatto, anche i due controller sono stati migliorati, al fine di regalare al giocatore un'esperienza migliore.Leggi altro...

Quest 2 è il sistema VR all-in-one di Oculus più avanzato. È più piccolo e più leggero di oltre il 10% rispetto al modello precedente, per una migliore mobilità e comfort.