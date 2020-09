Migliori dischi SSD per PC per caricamenti più veloci

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Se il nostro computer, anche nuovo, inizia a rallentare all'apertura dei programmi e durante l'avvio, il problema è spesso dovuto alle scarse prestazioni del disco meccanico (o hard disk), vero e proprio "collo di bottiglia" su tutti i tipi di computer moderni. Per poter sbloccare la massimatà sul nostro computer (in particolare sui portatili dove gli HDD sono ancora più lenti), vi consigliamo di installare al posto del disco meccanico un SSD, un drive di nuova generazione in cui sono assenti le parti meccaniche e dove i dati vengono conservati su chip di memoria, esattamente come avviene su smartphone e tablet. In questa guida vi mostreremo quindi tutti i vantaggi di puntare su un SSD per un computer e iSSD da comprare per far andare il PC veloce come non l'avete mai visto!Al termine della guida abbiamo raccolto ...