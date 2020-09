Marco Vannini Appello bis | chiesti per i Ciontoli 14 anni di carcere

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Omicidioultim’ora: nel processo d’bis a carico della famiglia, oggi 16 settembre 2020 il procuratore Vincenzo Saveriano ha chiesto per tutti gli imputati una pena di 14per omicidio volontario con dolo eventuale.per tutti i14di“Tutti si sono configurati la morte di, tutti avevano piena cognizione del evento”. In subordinata chiede per i familiari di Antonio, se la Corte volesse considerare l’elemento psicologico della giovane età, 9e 4 mesi, ma sempre 14per il principale imputato che si è sempre attribuito la ...

Il sostituto procuratore della corte d'appello di Roma, Vincenzo Saveriano, ha chiesto una condanna a 14 anni di reclusione per Antonio Ciontoli. L'accusa è di omicidio volontario. La stessa accusa e ...Il pg ha chiesto una condanna di 14 anni di carcere per la famiglia Ciontoli, imputata nell'ambito della morte di Marco Vannini. Il sostituto procuratore generale ha chiesto 14 anni di reclusione per ...E’ una storia che ha lasciato il segno, è un volto quello di Marco Vannini, che nessuno riesce a dimenticare. E’ la storia di un ragazzo di 20 anni con tutta la vita davanti che muore, in elicottero, ...