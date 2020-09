Mar Mediterraneo è CALDISSIMO, ecco perché sta per esplodere un URAGANO (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un TLC (Tropical Like Cyclone) si è formato tra il Golfo della Sirte ed il basso Ionio e, se le condizioni lo permetteranno, nelle prossime ore potrebbe trasformarsi clamorosamente in “URAGANO Mediterraneo” o “Medicane”, come evidenziato da diverse proiezioni modellistiche. Quest’evoluzione appare favorita dai valori particolarmente elevati delle temperature superficiali mediterranee, che oscillano attorno ai 27-28 gradi nella zona dove sta attualmente agendo il ciclone simil tropicale. Il mare caldo in questo periodo non deve sorprendere. D’altronde, siamo appena alla fine dell’estate e pertanto tutto il calore della stagione calda si trova ancora immagazzinato sul mare, in quanto viene rilasciato molto lentamente verso l’atmosfera. Oltretutto, siamo reduci da un mese ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un TLC (Tropical Like Cyclone) si è formato tra il Golfo della Sirte ed il basso Ionio e, se le condizioni lo permetteranno, nelle prossime ore potrebbe trasformarsi clamorosamente in “” o “Medicane”, come evidenziato da diverse proiezioni modellistiche. Quest’evoluzione appare favorita dai valori particolarmente elevati delle temperature superficiali mediterranee, che oscillano attorno ai 27-28 gradi nella zona dove sta attualmente agendo il ciclone simil tropicale. Il mare caldo in questo periodo non deve sorprendere. D’altronde, siamo appena alla fine dell’estate e pertanto tutto il calore della stagione calda si trova ancora immagazzinato sul mare, in quanto viene rilasciato molto lentamente verso l’atmosfera. Oltretutto, siamo reduci da un mese ...

matteosalvinimi : #Salvini: Il mio orgoglio da ministro dell'Interno è che con le politiche serie di contrasto agli scafisti, i morti… - RobRe62 : RT @danieledann1: ?? #Meteo: Il ciclone #Udine, con caratteristiche tropicali, imperversa nel Mar #Ionio: attesi nubifragi in #Sicilia e #Ca… - gis_sa : RT @danieledann1: ?? #Meteo: Il ciclone #Udine, con caratteristiche tropicali, imperversa nel Mar #Ionio: attesi nubifragi in #Sicilia e #Ca… - festinalente3 : RT @danieledann1: ?? #Meteo: Il ciclone #Udine, con caratteristiche tropicali, imperversa nel Mar #Ionio: attesi nubifragi in #Sicilia e #Ca… - simcopter : RT @danieledann1: ?? #Meteo: Il ciclone #Udine, con caratteristiche tropicali, imperversa nel Mar #Ionio: attesi nubifragi in #Sicilia e #Ca… -