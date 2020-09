Llorente Inter: il Napoli chiede un indennizzo (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’Inter punta Fernando Llorente per l’attacco: al Napoli basterebbe un indennizzo per lasciar partire lo spagnolo L’Inter procede nella trattativa con il Napoli per Fernando Llorente, attualmente ai margini del progetto tecnico di Gennaro Gattuso. Come riportato da Tuttosport, il club azzurro si accontenterebbe di un indennizzo per lasciar partire l’attaccante spagnolo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’punta Fernandoper l’attacco: albasterebbe unper lasciar partire lo spagnolo L’procede nella trattativa con ilper Fernando, attualmente ai margini del progetto tecnico di Gennaro Gattuso. Come riportato da Tuttosport, il club azzurro si accontenterebbe di unper lasciar partire l’attaccante spagnolo. Leggi su Calcionews24.com

