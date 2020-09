Le star 'boicottano' Facebook: niente post sui social per protestare contro l'odio (Di mercoledì 16 settembre 2020) Moltissime star del cinema, della musica e della moda stanno facendo fronte comune per la campagna #StopHateforProfit, che chiede a Facebook di essere più responsabile sulla diffusione di discorsi di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 16 settembre 2020) Moltissimedel cinema, della musica e della moda stanno facendo fronte comune per la campagna #StopHateforProfit, che chiede adi essere più responsabile sulla diffusione di discorsi di ...

TonyPala2 : RT @saveriolakadima: Odio social e #fakenews. Le star boicottano Instagram e Facebook. L'accusa è di non fermare i troll che inondano la re… - giuseppeazzaro : RT @saveriolakadima: Odio social e #fakenews. Le star boicottano Instagram e Facebook. L'accusa è di non fermare i troll che inondano la re… - AeGpTQP : RT @saveriolakadima: Odio social e #fakenews. Le star boicottano Instagram e Facebook. L'accusa è di non fermare i troll che inondano la re… - ginugiola : DiCaprio e gli altri, le star che boicottano Facebook: niente storie e post per un giorno. Ecco per… - emibonafede20 : RT @RepubblicaTv: DiCaprio e gli altri, le star che boicottano Facebook: niente storie e post per un giorno. Ecco perché: Kim Kardashian, L… -

Ultime Notizie dalla rete : star boicottano Le star 'boicottano' Facebook: niente post sui social per protestare contro l'odio Globalist.it Le star 'boicottano' Facebook: niente post sui social per protestare contro l'odio

Moltissime star del cinema, della musica e della moda stanno facendo fronte comune per la campagna #StopHateforProfit, che chiede a Facebook di essere più responsabile sulla diffusione di discorsi di ...

Jennifer Lawrence e altre star boicottano Facebook e Instagram

Roma, 16 settembre 2020 - Possono appartenere al mondo del cinema, della musica o della moda, ma le star di oggi hanno tutte una cosa in comune: sono molto attive sui social network. Per questa ragion ...

“C’è tempo per…” chiude i battenti: urgente “fermare l’emorragia di ascolti”

“C’è tempo per…”, o meglio c’era: il programma mattutino di RaiUno chiude i battenti prima del previsto. Il motivo? Gli “ascolti disastrosi”. Questo, almeno, stando all’indiscrezione lanciata da Dagos ...

Moltissime star del cinema, della musica e della moda stanno facendo fronte comune per la campagna #StopHateforProfit, che chiede a Facebook di essere più responsabile sulla diffusione di discorsi di ...Roma, 16 settembre 2020 - Possono appartenere al mondo del cinema, della musica o della moda, ma le star di oggi hanno tutte una cosa in comune: sono molto attive sui social network. Per questa ragion ...“C’è tempo per…”, o meglio c’era: il programma mattutino di RaiUno chiude i battenti prima del previsto. Il motivo? Gli “ascolti disastrosi”. Questo, almeno, stando all’indiscrezione lanciata da Dagos ...