Le Barbados non vogliono più Elisabetta come Capo di Stato: 'Nel novembre del 2021 saremo una repubblica'

Le Barbados hanno annunciato di voler diventare una repubblica entro novembre 2021, rimuovendo la Regina Elisabetta come Capo di Stato. In un discorso scritto dal primo ministro Mia Mottle è stata ...

La regina Elisabetta non è solo a capo del Regno Unito ma anche dei 52 stati del Commonwealth. Si tratta di Paesi che facevano parte dell’ex Impero Britannico, e che hanno designato come loro capo pro ...

Le Barbados hanno annunciato di voler diventare una repubblica entro novembre 2021, rimuovendo la Regina Elisabetta come Capo di stato. In un discorso scritto dal primo ministro Mia Mottle è stata ann ...

Bridgetown, 16 set 10:54 - (Agenzia Nova) - L’isola di Barbados ha annunciato la sua intenzione di rimuovere la regina Elisabetta II come capo dello stato e diventare una Repubblica entro novembre ...

