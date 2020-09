Kumbulla alla Roma, è fatta: le cifre dell’affare (Di mercoledì 16 settembre 2020) Marash Kumbulla è un nuovo giocatore della Roma. Il difensore albanese si aggiunge al reparto difensivo: i dettagli Il primo grande colpo di mercato in casa Roma è finalmente arrivato: Marash Kumbulla è un nuovo difensore giallorosso. L’albanese si è distinto nel corso della stagione, mettendo in mostra grandi qualità sia in fase di costruzione sia in fase difensiva. Un affare tutto capitolino con l’ormai ex Verona che sembrava destinato alla Lazio e con la Roma brava a vincere il derby nel finale. La trattativa si è sbloccata sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Kumbulla firma un quadriennale da 1,5 milioni di euro e diventa il secondo albanese della storia della ... Leggi su zon (Di mercoledì 16 settembre 2020) Marashè un nuovo giocatore della. Il difensore albanese si aggiunge al reparto difensivo: i dettagli Il primo grande colpo di mercato in casaè finalmente arrivato: Marashè un nuovo difensore giallorosso. L’albanese si è distinto nel corso della stagione, mettendo in mostra grandi qualità sia in fase di costruzione sia in fase difensiva. Un affare tutto capitolino con l’ormai ex Verona che sembrava destinatoLazio e con labrava a vincere il derby nel finale. La trattativa si è sbloccata sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro.firma un quadriennale da 1,5 milioni di euro e diventa il secondo albanese della storia della ...

