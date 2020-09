Juventus, addio a Suarez: Milik alla Roma, spinge Dzeko in bianconero (Di mercoledì 16 settembre 2020) Juventus addio Suarez – Suarez e Juventus adios. L’attaccante del Barcellona ha scartato la possibilità di trasferirsi nel nostro campionato. LA causa del no sono le strette tempistiche per l’ottenimento del passaporto. L’uruguayano, tramite il suo entourage, ha ricevuto conferma che, anche se dovesse superare l’esame necessario per ottenere la cittadinanza italiana, non riuscirebbe poi … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 16 settembre 2020)adios. L’attaccante del Barcellona ha scartato la possibilità di trasferirsi nel nostro campionato. LA causa del no sono le strette tempistiche per l’ottenimento del passaporto. L’uruguayano, tramite il suo entourage, ha ricevuto conferma che, anche se dovesse superare l’esame necessario per ottenere la cittadinanza italiana, non riuscirebbe poi … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

capuanogio : Accordo trovato per l’addio di #Higuain che ha salutato i compagni. La #Juventus gli riconoscerà una buonuscita da… - marcoconterio : ?? Punto su #Suarez e #Juventus - Non è cambiato niente: l'#Atleti cerca un 9 ma Suarez vuole la Juventus - Accord… - tuttosport : #Juventus, #Higuain ha l'accordo per l'addio. Saluta già domani? ?? - sportli26181512 : #Notizie #Sceltidallaredazione Juventus, addio a Suarez: Milik alla Roma, spinge Dzeko in bianconero: Juventus addi… - Affaritaliani : Dzeko-Juventus, quasi fatta. Luis Suarez lontanissimo. Addio Juve per... -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus addio Calciomercato Juventus, addio Pjaca: colpo in Serie A DirettaGoal Juve, senti Pjanic: "Avevo bisogno di nuovi stimoli. Il Barcellona era il mio sogno"

Giorno di presentazione con i catalani per l'ex centrocampista bianconero, che ha scelto la maglia numero 8: "Ho lasciato un club incredibile, ma un calciatore deve avere lo stimolo per crescere" BARC ...

Mercato Juventus: due attaccanti in arrivo per Pirlo, lontano Suarez

Si chiuderà nei prossimi giorni il tormentone attaccante per la Juventus. Martedì è arrivata l’ultima svolta: Edin Dzeko è a un passo dal club bianconero. Il bomber bosniaco ha trovato da tempo l’inte ...

Il baco del 2000

Si è conclusa con due belle lettere d'addio l'esperienza dei classe 2000 nella Roma: ce n'erano sette nell'organico della Primavera 2019-20, ma sono tutti andati a giocare. L'ultimo è stato Daniele Tr ...

Giorno di presentazione con i catalani per l'ex centrocampista bianconero, che ha scelto la maglia numero 8: "Ho lasciato un club incredibile, ma un calciatore deve avere lo stimolo per crescere" BARC ...Si chiuderà nei prossimi giorni il tormentone attaccante per la Juventus. Martedì è arrivata l’ultima svolta: Edin Dzeko è a un passo dal club bianconero. Il bomber bosniaco ha trovato da tempo l’inte ...Si è conclusa con due belle lettere d'addio l'esperienza dei classe 2000 nella Roma: ce n'erano sette nell'organico della Primavera 2019-20, ma sono tutti andati a giocare. L'ultimo è stato Daniele Tr ...