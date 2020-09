Gravina: “Apertura degli stadi? Parliamone a ottobre. Il calcio deve essere appetibile” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Rischia di diventare una vera e propria telenovela la questione stadi.Nelle ultime ore è arrivata la notizia circa la riapertura degli impianti anche in Bundesliga, mentre è ancora bloccata la questione per quanto riguarda il calcio italiano. A proposito di questo delicato tema ha parlato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina."stadi APERTI? VEDIAMO AD ottobre"caption id="attachment 947219" align="alignnone" width="1024" Gravina (Getty Images)/caption"Adesso è importante pensare alle scuole, successivamente, magari ad ottobre, valuteremo la questione relativa all'apertura degli stadi. La soluzione playoff? È stata tanto criticata, eppure la nuova formula in Champions è piaciuta ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 16 settembre 2020) Rischia di diventare una vera e propria telenovela la questione.Nelle ultime ore è arrivata la notizia circa la riaperturaimpianti anche in Bundesliga, mentre è ancora bloccata la questione per quanto riguarda ilitaliano. A proposito di questo delicato tema ha parlato il presidente della FIGC, Gabriele."APERTI? VEDIAMO AD"caption id="attachment 947219" align="alignnone" width="1024"(Getty Images)/caption"Adesso è importante pensare alle scuole, successivamente, magari ad, valuteremo la questione relativa all'apertura. La soluzione playoff? È stata tanto criticata, eppure la nuova formula in Champions è piaciuta ...

