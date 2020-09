Governo:autovelox anche nei centri urbani non per la sicurezza stradale ma per salassare i cittadini. (Di mercoledì 16 settembre 2020) 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale pubblicata in Gazzetta ... Riportiamo anche uno stralcio di quanto pubblicato in https://www.passiamo.it/se-anche-il-... Leggi su cmnews (Di mercoledì 16 settembre 2020) 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale pubblicata in Gazzetta ... Riportiamouno stralcio di quanto pubblicato in https://www.passiamo.it/se--il-...

cmnewsit : Governo:autovelox anche nei centri urbani non per la sicurezza stradale ma per salassare i cittadini. - kattolikamente : Oltre alla barbarità delle nuove norme sul Codice della Strada, quando crollerà un ponte o un cavalcavia prendeteve… - usul75 : @MrESTINZIONE 'il governo ha detto quello, tu fai quello': fortunatamente non è né così semplice né così immediato.… - MrESTINZIONE : @usul75 Il punto è che la gente cerca il cavillo per non rispettare una legge al di là della fonte. Ad esempio un i… - Mauri_Carrara : RT @FI_Toscana: I tagli ai #Comuni si pagano a colpi di #multe e #tasse. Sì al #DlSemplificazioni: #autovelox e pioggia di balzelli. E tu… -