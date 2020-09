GfVip | un concorrente rischia la squalifica | le frasi che fanno infuriare il web

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Shock al, unsta per essere cacciato fuori Undella, leil web. In sole 24 ore dall'inizio della nuova edizione, non sono mancati colpi di scena clamorosi. Il primo riguarda ilTommaso Zorzi che è stato isolato dagli altri concorrenti perché aveva accusato febbre, poi ha abbandonato in via momentanea la casa per essere sottoposto a tutti i controlli. Flavia Vento in piena notte ha abbandonato definitivamente la casa perché non riusciva a sopportare la mancanza dei suoi cagnolini. Ma la notizia più clamorosa e che ha fattoil web riguarda Fausto Leali. Molti ...