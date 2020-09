GF Vip choc | nudo integrale della concorrente in diretta Tv | il video

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Ila fine articolo. Falsa partenza per il Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini. La prima puntata del reality show di Canale 5 ha interessato 2.833.000 telespettatori pari al 18,99% di share, mentre la replica del Commissario Montalbano su RaiUno è stata seguita da 3.700.000 telespettatori con uno share del 19,06%. Per il GF Vip è il risultato peggiore di sempre nonostante la chiusura all’1.30: a gennaio il programma aveva debuttato con 3.405.000 spettatori pari al 20,2% di share. Numeri superiori per le prime tre edizioni condotte da Ilary Blasi. Meglio di Signorini ha fatto anche Barbara D’Urso con il suo Grande Fratello. (Continua...) Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck: si spoglia nuda davanti alle telecamere e mostra il seno. Le immagini in. A 24 ore ...

Fausto Leali nella bufera per una frase pronunciata in diretta al Grande Fratello Vip. Il cantante, riferendosi a Benito Mussolini, ha dichiarato come il Duce abbia “fatto delle cose buone“. Sui socia ...Sono passate solo 24h dalla prima puntata del Grande Fratello Vip 2020 e non mancano le notizie choc e le polemiche. Dopo il ritiro momentaneo di Tommaso Zorzi per febbre e l’abbandono di Flavia Vento ...La frase choc di Fausto Leali su Benito Mussolini ha lasciato di sasso il pubblico del Grande Fratello Vip 5. Il cantante, che è stato il secondo concorrente ad entrare nella casa, in una notte in cui ...