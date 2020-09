Evan | le botte e la necessità della prevenzione precoce

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 16 settembre 2020) (Questo post è stato scritto da Ornella Esposito, assistente sociale e giornalista, referente comunicazione progetto Legami Nutrienti)In queste settimane la notizia agghiacciantemorte per percosse del piccolosta scuotendo l’Italia intera, come accadde poco più di un anno fa per Giuseppe, il bambino di Cardito, provincia di Napoli, anche lui ammazzato didal compagnomadre.Due tragedie annunciate che con facilità fanno intuire l’esistenza di una fetta di infanzia gravemente esposta al rischio di maltrattamento e invisibile agli occhi dell’opinione pubblica perché, per fortuna, non colpita da esiti tragici come è stato pere Giuseppe. Ma il maltrattamento più o meno visibile di tanti bambini è in sé ...