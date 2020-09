Eurozona | surplus commerciale in crescita a luglio

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 16 settembre 2020) (Teleborsa) – Sale ildella bilanciadell’, registrando un avanzo di 27,9 miliardi di euro, rispetto a quello di 20,2 miliardi del mese precedente e di 12,6 miliardi atteso dagli analisti. Nello stesso mese del 2019 si era registrato un saldo di +23,2 miliardi. Il dato, reso noto dall’Istituto di statistica dell’Unione Europea (Eurostat), indica che le esportazioni sono state pari a 185,2 miliardi di euro in calo del 10,4% su anno, mentre le importazioni nello stesso periodo sono scese del 14,3% a 157,3 miliardi. L’interscambioall’interno dell’area della moneta unica si è portato a 153,7 miliardi di euro, in calo dell’8,6% rispetto a2019. Per l’intera Unione Europea ...