Dayane Mello e Enock Barwuah, ora è tutto chiaro. Ecco cosa li lega (fuori dal GF Vip): spuntano cose belle (Di mercoledì 16 settembre 2020) Enock Barwuah e Dayane Mello, tirati in ballo all’improvviso. È stato proprio Alfonso Signorini a porre una domanda del tutto inaspettata proprio nel momento in cui la porta rossa del Grande Fratello Vip stava per spalancarsi al loro ingresso in casa. Esiste un legame tra i due, anche molto profondo. Per scoprirlo occorre ricordarsi cosa è accaduto nella vita della modella brasiliana. Alfonso Signorini lo ha domandato senza fare troppi giri di parole: “Voi due vi conoscete già o mi sbaglio? Avete un’amicizia in comune”. Un grande amore, anzi un amore eterno, come lo ha definito la stessa Dayane durante un’intervista rilasciata nel 2017 a proposito di Mario Balotelli, fratello di Enock: ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020), tirati in ballo all’improvviso. È stato proprio Alfonso Signorini a porre una domanda delinaspettata proprio nel momento in cui la porta rossa del Grande Fratello Vip stava per spalancarsi al loro ingresso in casa. Esiste unme tra i due, anche molto profondo. Per scoprirlo occorre ricordarsiè accaduto nella vita della modella brasiliana. Alfonso Signorini lo ha domandato senza fare troppi giri di parole: “Voi due vi conoscete già o mi sbaglio? Avete un’amicizia in comune”. Un grande amore, anzi un amore eterno, come lo ha definito la stessadurante un’intervista rilasciata nel 2017 a proposito di Mario Balotelli, fratello di: ...

Grande Fratello Vip, la prima doccia sexy: "mezza nuda per casa", Dayane Mello sfida la censura

