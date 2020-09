Coronavirus | De Luca | Previsioni preoccupanti | a ottobre un’ondata pesantissima Noi siamo pronti

(Di mercoledì 16 settembre 2020) “Ledell’Oms sono, ci dicono che frae novembre avremo un’ondatadi contagio. Noi stiamo lavorando in queste ore, altro che fare campagna elettorale, per prepararci all’onda d’urto che avremo fra due mesi”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Dedurante l’inaugurazione di una nuova area museale nel castello di Lettere (Napoli). “Abbiamo deciso come unica Regione in Italia – ha sottolineato – di rendere obbligatorio il test sierologico a chi veniva dall’estero. Tra un mese vedremo i risultati di quello che abbiamo fatto. Oggi abbiamo un obiettivo: evitare che si confonda da qui a un mese l’influenza con l’epidemia. Allora, la Campania è stata la ...

