Coronavirus: cura con anticorpi made in Italy "sul mercato entro 1° semestre 2021, fase 1 della sperimentazione entro fine anno" (Di mercoledì 16 settembre 2020) Toscana Life Sciences (Tls) è una realtà italiana che ha 'scommesso' mesi fa sull'approccio degli anticorpi monoclonali umani terapeutici per combattere la pandemia di Coronavirus, contando anche sull'esperienza e sul coordinamento di uno scienziato del calibro di Rino Rappuoli, 'padre' del vaccino contro il meningococco B. Andrea Paolini, direttore generale di Tls conta di "arrivare sul mercato con gli anticorpi monoclonali umani terapeutici" made in Italy "contro Covid-19 entro il primo semestre del 2021″. "entro fine mese la Menarini Biotech di Pomezia produrrà circa 2.000 ...

