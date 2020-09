Base viso | i 5 errori da evitare per un incarnato perfetto

Leggi su dilei

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Realizzare unanaturale non è così semplice come sembra e diversi sono gliche si possono commettere. Ne abbiamo individuati 5 che possono compromettere tutta la riuscita del makeup, anche con un bel trucco occhi e labbra. Tra preparazione della pelle, fondotinta, contouring, texture e scelta dei vari prodotti e utilizzo scorretto dei pennelli, seguendo questi consigli il vostrorisulterà fresco, radioso ed a prova di selfie! Non applicare la crema prima di cominciare il trucco Il primo step per un’ottima riuscita di unaè la preparazione della pelle. Ildeve essere pulito e deterso ma, soprattutto idratato. Scegliere la giusta cremaè fondamentale, perché ...