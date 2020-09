Ancona | incendio devasta il porto Odore acre nell’aria | il Comune chiude scuole e parchi

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Poco dopo la mezzanotte le fiamme si sono sviluppate in un capannone. Non ci sono vittime né feriti. Escluso il dolo, ma cause ancora da accertare. Il sindaco: tenete le finestre chiuse. Dai primi rilievi non sembrano esserci problemi di inquinamento. I testimoni: «Sentite 5-6 esplosioni, sembrava Beirut»

emergenzavvf : ?? #Ancona, vasto #incendio divampato alle 00:30 nella zona del porto, interessati diversi capannoni di cantieristic… - emergenzavvf : ?? #Ancona, circoscritte dai #vigilidelfuoco le fiamme nel porto, interessati diversi capannoni per una superficie d… - TgrMarche : Furioso incendio nella zona produttiva portuale di Ancona. - MyloveisShawn : RT @emergenzavvf: ?? #Ancona, circoscritte dai #vigilidelfuoco le fiamme nel porto, interessati diversi capannoni per una superficie di circ… - MyloveisShawn : RT @emergenzavvf: ?? #Ancona, vasto #incendio divampato alle 00:30 nella zona del porto, interessati diversi capannoni di cantieristica nava… -

Ancona, vasto incendio nella zona del porto. Chiuse in via precauzionale le scuole di ogni ordine e grado. Chiusi anche parchi e centri sportivi all’aperto. Paura ed apprensione ad Ancona per un vasto ...Un grande incendio è divampato nel cuore della notte al porto di Ancona. Fortunatamente non si registrano vittime né feriti al momento, ma è tanta l’apprensione: per questo il Comune in via precauzion ...Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella notte nel porto di Ancona. Le fiamme sono partite intorno alle 00:35 da un capannone. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco ...