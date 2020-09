Ancona | incendio al porto | nessuna vittima

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Valentina Dardari Interessati dalle fiamme diversi capannoni di cantieristica navale. Il Comune ha chiuso tutte le scuole e i parchi e raccomandato ai cittadini di tenere chiuse le finestre Un vastoè divampato questa notte nella zona deldi. Diversi i capannoni di cantieristica navale che sono stati interessati dalle fiamme.neldiPer domare l’sono scese in campo 16 squadre dei vigili del fuoco, provenienti anche da alcuni comandi delle Marche. Sono arrivate squadre da Macerata e Pesaro con 12 autobotti e due autoscale. Verso le 2 di notte i pompieri sono riusciti a mettere sotto controllo le fiamme. Anche i mezzi aeroportuali sono stati messi a disposizione per l’estinzione. Ancora in ...

emergenzavvf : ?? #Ancona, vasto #incendio divampato alle 00:30 nella zona del porto, interessati diversi capannoni di cantieristic… - TgrMarche : Furioso incendio nella zona produttiva portuale di Ancona. - repubblica : Grande incendio divampa nel porto di Ancona: scuole e parchi chiusi [aggiornamento delle 07:53] - infoitinterno : Esplosioni a raffica, scoppia un incendio al porto di Ancona: capannoni in fiamme. Il Comune: “Tenete le finestre c… - infoitinterno : Ancona, vasto incendio divampa al porto. Il comune chiude scuole e parchi: “Limitate gli spostamenti e… -

(ANSA) - ANCONA, 16 SET - Dopo il vasto incendio di stanotte nel capannone dell'ex Tubimar al porto di Ancona, il Comune ha "chiuso in via precauzionale tutte le scuole di ogni ordine e grado, le ...Verso mezzanotte, un capannone ha presto fuoco nel porto di Ancona. Immediatamente sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che verso le 2 di notte sono riusciti a circosvriverlo. Tanto c’è an ...È il consiglio dato dal Comune di Ancona dopo l'incendio divampato nel porto, nell'area ex Tubimar. Il centro città è ancora invaso dal fumo.