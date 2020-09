Altrabenevento | “Chiuso pozzo privato per Tetracloretilene | ancora aperti quelli pubblici”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’associazione. “L’amministratore di uno stabilimento industriale del rione Ferrovia ha comunicato il 31 agosto scorso alle autorità competenti che nel proprioè stata accertata la concentrazione di 1,28 microgrammi/litro Tetracloroetilene oltre la Soglia di Contaminazione stabilita per legge di 1,1 microgrammi/litro. Pertanto, lo stabilimento industriale ha comunicato che non utilizzerà l’acqua delper la produzione di alimenti. Invece viene èservita agli abitanti dei quartieri Ferrovia, Libertà e Centro Storico per bere e cucinare l’acqua dei pozzi di Pezzapiana e Campo Mazzoni dove è stata accertata la presenza del pericoloso ...