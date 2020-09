Alto Gradimento torna in radio. Merito di un fan (Di mercoledì 16 settembre 2020) Le registrazioni del programma non c'erano più. Ma un collezionista di Lucca ha lasciato in eredità 43 nastri con le 80 puntate, donati ad Arbore Leggi su quotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Le registrazioni del programma non c'erano più. Ma un collezionista di Lucca ha lasciato in eredità 43 nastri con le 80 puntate, donati ad Arbore

Sono passati 50 anni da quel luglio 1970 in cui andò in onda per la prima volta ‘Alto Gradimento’, la mitica trasmissione radiofonica del ‘secondo canale’ Rai che ruppe tutti gli schemi e si impose su ...

"Ecco come ho salvato Alto Gradimento"

La storia della radio, un po’ a sorpresa, passa anche da Lucca. Cinquanta anni fa, sul “secondo programma“ di Radio Rai partiva “Alto gradimento”. Era il luglio 1970 e al microfono c’era gente come Gi ...

RaiRadio2 sull'onda delle novità: la radiovisione e le sigle di Calcutta

Da lunedì 28 settembre Rai Radio2 sarà visibile su Rai Play in video streaming: con 126 ore di video diretta a settimana, 28 programmi e 60 talent che si alterneranno ai microfoni e davanti alle telec ...

