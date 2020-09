Tv | Temptation Island torna con Alessia Marcuzzi

(Di martedì 15 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 15 SET -a vestire i panni della confidente di sei coppie, non famose, che mettono alla prova il loro amore. Mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5 ...

trash_italiano : Finalmente le anticipazioni di Temptation Island - DonnaGlamour : Carlotta Dell’Isola: ecco chi è la concorrente di Temptation Island 2020 - dearpatjencee : @Sunxhazzax @itsmechiarax MA CHE VUOL DIRE VI GIURO NON HO MAI VISTO TEMPTATION ISLAND SONO IGNORANTE - Mario154658 : Ma si puo ancora nel 2020 vedere il grande fratello e temptation island.. - benzodiaze_pina : @screnni Questa è più pesante di Salvo e Teresa Cilia a Temptation island -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Una delle grandi novità della quinta edizione del Grande Fratello Vip è la presenza di Antonella Elia in veste di opinionista. La scoppiettante showgirl accompagnerà Alfonso Signorini nelle puntate de ...(ANSA) - ROMA, 15 SET - Alessia Marcuzzi torna a vestire i panni della confidente di sei coppie, non famose, che mettono alla prova il loro amore. Mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5 pa ...L’iter del reality è lo stesso: le sei coppie sbarcano da un veliero sulle spiagge del Relais per incontrare la Marcuzzi e passare gli ultimi momenti insieme prima di salutarsi e iniziare il percorso.