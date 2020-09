Sperimentazione sui voli per Roma A Linate tampone rapido prima di salire (Di martedì 15 settembre 2020) Da giovedì primi voli «Covid free» per Roma in partenza dallo scalo di Linate. Passeggeri sottoposti a tampone rapido: partiranno solo se negativi. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 15 settembre 2020) Da giovedì primi«Covid free» perin partenza dallo scalo di. Passeggeri sottoposti a: partiranno solo se negativi.

magibe : @nunziapenelope @AndreaGiuricin @FrancescoCoccoT @ilfoglio_it @liberioltre @DeShindig Alitalia sta facendo interess… - bellogatto1 : RT @eterea_naive: La sperimentazione del.#Vaccino di #AstraZeneca negli #USA rimane sospesa in attesa di accertamenti sui gravi effetti col… - razorblack66 : RT @eterea_naive: La sperimentazione del.#Vaccino di #AstraZeneca negli #USA rimane sospesa in attesa di accertamenti sui gravi effetti col… - eterea_naive : La sperimentazione del.#Vaccino di #AstraZeneca negli #USA rimane sospesa in attesa di accertamenti sui gravi effet… - MaurizioDG_tale : @Luca_Milello @SerglocSergio E fare da cavia al vaccino, la cui sperimentazione si fa sui cittadini russi. -