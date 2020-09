Shamrock Rovers, il tecnico Bradley: “Fantastico affrontare il Milan, è la regalità del calcio” (Di martedì 15 settembre 2020) L’allenatore dello Shamrock Rovers, Stephen Bradley, ha commentato al sito ufficiale del club l’attesa per la sfida di giovedì di Europa League contro il Milan: “Sappiamo che ovviamente sarà una partita difficile, ci saranno momenti nella partita in cui soffriremo e dovremo barricarci. È normale quando giochi contro una squadra di questo livello, ma onestamente credo che abbiamo abbastanza qualità per causare loro dei problemi e per creare occasioni pericolose. È fantastico dare il benvenuto a Tallaght a ciò che è veramente la regalità del calcio. L’unico rammarico è che i nostri tifosi non potranno essere allo stadio. È veramente un peccato che non ci saranno in una serata del genere”. Foto: The42 L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 settembre 2020) L’allenatore dello, Stephen, ha commentato al sito ufficiale del club l’attesa per la sfida di giovedì di Europa League contro il: “Sappiamo che ovviamente sarà una partita difficile, ci saranno momenti nella partita in cui soffriremo e dovremo barricarci. È normale quando giochi contro una squadra di questo livello, ma onestamente credo che abbiamo abbastanza qualità per causare loro dei problemi e per creare occasioni pericolose. È fantastico dare il benvenuto a Tallaght a ciò che è veramente la regalità del calcio. L’unico rammarico è che i nostri tifosi non potranno essere allo stadio. È veramente un peccato che non ci saranno in una serata del genere”. Foto: The42 L'articolo ...

