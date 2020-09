Scuola, Giannelli: “Troppa responsabilità presidi, cambiare norme penali” (Di martedì 15 settembre 2020) ROMA – “I presidi si lamentano per un carico di responsabilità che non ha paragoni nella storia della scuola. Per questo stiamo chiedendo con forza di rivedere la questione della responsabilità penale sui datori di lavoro”. Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, è intervenuto nella trasmissione ‘L’imprenditore e gli altri’, condotta dal fondatore dell’Università Niccolò Cusano Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv (canale 264 dtt). Leggi su dire (Di martedì 15 settembre 2020) ROMA – “I presidi si lamentano per un carico di responsabilità che non ha paragoni nella storia della scuola. Per questo stiamo chiedendo con forza di rivedere la questione della responsabilità penale sui datori di lavoro”. Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, è intervenuto nella trasmissione ‘L’imprenditore e gli altri’, condotta dal fondatore dell’Università Niccolò Cusano Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv (canale 264 dtt).

