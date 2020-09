Roma. Virginia Raggi: in funzione 13 nuovi camion compattatori (Di martedì 15 settembre 2020) POLITICA Roma – “Voglio darvi una buona notizia: stiamo continuando a rinnovare i mezzi che si occupano della raccolta dei rifiuti. In questi giorni sono entrati in funzione 13 nuovi camion compattatori”. Cosi’ in un post su facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Pensate, solo nell’ultimo periodo, ne abbiamo messi su strada piu’ di 100 ed Ama ha gia’ bandito una nuova gara per acquisirne altri 150. Questi mezzi si servono di un braccio meccanico laterale per sollevare e svuotare il contenuto dei cassonetti dell’immondizia e hanno bisogno soltanto di un autista per funzionare. Il tutto in modo sicuro, pulito ed economico. Stiamo ringiovanendo la flotta dei mezzi per migliorare i servizi di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 settembre 2020) POLITICA– “Voglio darvi una buona notizia: stiamo continuando a rinnovare i mezzi che si occupano della raccolta dei rifiuti. In questi giorni sono entrati in13”. Cosi’ in un post su facebook la sindaca di. “Pensate, solo nell’ultimo periodo, ne abbiamo messi su strada piu’ di 100 ed Ama ha gia’ bandito una nuova gara per acquisirne altri 150. Questi mezzi si servono di un braccio meccanico laterale per sollevare e svuotare il contenuto dei cassonetti dell’immondizia e hanno bisogno soltanto di un autista per funzionare. Il tutto in modo sicuro, pulito ed economico. Stiamo ringiovanendo la flotta dei mezzi per migliorare i servizi di ...

