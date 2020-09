Poste Italiane, raccomandate “sparite”: multa record dell’Antitrust (Di martedì 15 settembre 2020) multa record per Poste Italiane: secondo l’Antitrust la società avrebbe fatto pubblicità ingannevole ad alcuni servizi. La vicenda che ha coinvolto Poste Italiane davanti all’Antitrust si conclude con una multa davvero salata. La società che gestisce il servizio postale italiano infatti dovrà pagare una multa di 5 milioni di euro per pubblicità ingannevole. Ha deciso così l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dopo un esposto contro la pubblicità delle raccomandate. Secondo il garante infatti la società avrebbe pubblicizzato alcune caratteristiche del servizio di consegna e ritiro delle raccomandate senza poi applicarle. Sempre ... Leggi su bloglive (Di martedì 15 settembre 2020)per: secondo l’Antitrust la società avrebbe fatto pubblicità ingannevole ad alcuni servizi. La vicenda che ha coinvoltodavanti all’Antitrust si conclude con unadavvero salata. La società che gestisce il servizio postale italiano infatti dovrà pagare unadi 5 milioni di euro per pubblicità ingannevole. Ha deciso così l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dopo un esposto contro la pubblicità delle. Secondo il garante infatti la società avrebbe pubblicizzato alcune caratteristiche del servizio di consegna e ritiro dellesenza poi applicarle. Sempre ...

