Mousse al cioccolato light | senza latte e zucchero | una vera bontà!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 15 settembre 2020)al. Se adori il, la ricetta che stiamo per proporti ti piacerà di sicuro. Si tratta di una deliziosaal. È un dolce ottimo da assaporare in famiglia o tra amici e soprattutto dopo un pasto consistente. Di ricette per una buonaalce ne sono tantissime, ma questa che ti offriamo ne è una versione leggera: ovvero, che viene sostituito con sciroppo d’agave, e, a susa volta viene sostituito con crema al cocco.al ...